رويترز: تنظيم "داعش" يؤكد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي

أفادت وكالة "رويترز" للانباء بأن "تنظيم "داعش" الارهابي أقر بمقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر"، مشيرةً إلى أن "التنظيم أكد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي"، لافتةً إلى أن "داعش" أعلن تسمية أبي ابراهيم الهاشمي القرشي خلفا للبغدادي وأبو حمزة القرشي متحدثا باسم التنظيم خلفا للمهاجر".

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