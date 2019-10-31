رئيس الوزراء اليمني: اتفاق الرياض توحيد للصف ضد المشروع الإيراني باليمن

ركّز وزير ​الخارجية اليمنية​ محمد الحضرمي، على أنّ "اتفاق الرياض (بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي)، خطوة مهمّة لتوحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن". وثمّن خلال لقائه القائم بأعمال ​السفارة الأميركية​ لدى اليمن، جنيد منير، "الجهود المثمرة للسعودية الشقيقة، الّتي كان لها الدور الأبرز في تعزيز دور الحكومة الشرعية وتصحيح المسار من أجل الاصطفاف ضد المشروع الحوثي الإيراني التوسعي في اليمن".

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