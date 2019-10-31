ارتفاع عدد الضحايا نتيجة حريق القطار في باكستان إلى 73 قتيلا و40 جريحا

أعلن الناطق باسم أجهزة الإنقاذ المحليّة في ​باكستان​، عدنان شبير، أنّ "الحصيلة الجديدة للحريق الّذي اندلع على متن قطار ركاب في باكستان بعد ​انفجار​ عرضي ل​قارورة غاز​، تشير إلى سقوط 73 قتيلًا وأكثر من أربعين جريحًا، تمّ نقلهم إلى مستشفيات رحيم يار خان وباهاوالبور القريبتين".

وكان قد أوضح المسؤول الكبير في شبكة السكك الحديد الباكستانية علي نواز، لوكالة "فرانس برس"، أنّ "النيران كانت قد اشتعلت في ثلاث عربات من ​القطار​، اثنتان من الدرجة الاقتصاديّة وأُخرى من درجة الأعمال، اثر انفجار قارورتي غاز كان يستخدمهما ركاب لطهو وجبة طعام".

وذكر أنّ "أغلبيّة الضحايا من الحجاج من جنوب البلاد، كانوا متوجّهين إلى تجمّع ديني سنوي كبير في رايويند قرب لاهور".