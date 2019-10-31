ارتفاع إنتاج النفط الأميركي 599 ألف برميل يوميا ليصل إلى 12.365 مليون برميل في آب

كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أنّ "إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة الأميركية ارتفع بمقدار 599 ألف برميل يوميًّا إلى 12.365 مليون برميل يوميًّا في شهر آب"، مدعومًا بقفزة 30 بالمئة في الإنتاج من خليج المكسيك.
وأوضحت في تقرير، أنّ "الإنتاج في خليج المكسيك زاد 469 ألف برميل يوميًّا في آب، بينما ارتفع الإنتاج في تكساس 98 ألف برميل يوميًّا وفي نورث داكوتا 28 ألف برميل يوميًّا".
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