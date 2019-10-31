ارتفاع إنتاج النفط الأميركي 599 ألف برميل يوميا ليصل إلى 12.365 مليون برميل في آب

كشفت إدارة معلومات ​الطاقة​ الأميركية، أنّ "إنتاج ​النفط​ الخام في ​الولايات المتحدة الأميركية​ ارتفع بمقدار 599 ألف برميل يوميًّا إلى 12.365 مليون برميل يوميًّا في شهر آب"، مدعومًا بقفزة 30 بالمئة في الإنتاج من خليج ​المكسيك​.

وأوضحت في تقرير، أنّ "الإنتاج في خليج المكسيك زاد 469 ألف برميل يوميًّا في آب، بينما ارتفع الإنتاج في ​تكساس​ 98 ألف برميل يوميًّا وفي نورث داكوتا 28 ألف برميل يوميًّا".