حذرت وزارة الخارجية الروسية المواطنين الروس من "التواجد في الأماكن التي يتوقع أن تشهد مظاهرات شعبية في كل من الجزائر وإندونيسيا وكولومبيا"، موضحةً انه "من المتوقع أن تشهد كبرى مدن الجزائر مظاهرات لقوى المعارضة في 1 تشرين الثاني، ومن المرتقب أن يتجمهر متظاهرو العاصمة الجزائرية في ساحة البريد المركزي، وساحة الشهداء، وشارع ديدوش مراد".
وفي بيان لها، لفتت الخارجية الروسية إلى أن "تظاهرات متوقعة ستجري في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، اليوم الخميس، قرب مبنى وزارة العمل للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور"، متوقعةً "أن تجري في أهم المدن الكولومبية احتجاجات تنظمها منظمات داعمة للسكان الأصليين، حيث ستشهد هذه المناطق تشديدا للإجراءات الأمنية، ما سيعيق حركة السير".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية روسيا حذرت مواطنيها من التوجه إلى الجزائر وإندونيسيا وكولومبيا بسب المظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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