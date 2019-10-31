خارجية روسيا حذرت مواطنيها من التوجه إلى الجزائر وإندونيسيا وكولومبيا بسب المظاهرات

حذرت وزارة ​الخارجية الروسية​ المواطنين الروس من "التواجد في الأماكن التي يتوقع أن تشهد ​مظاهرات​ شعبية في كل من ​الجزائر​ و​إندونيسيا​ و​كولومبيا​"، موضحةً انه "من المتوقع أن تشهد كبرى مدن الجزائر مظاهرات لقوى المعارضة في 1 تشرين الثاني، ومن المرتقب أن يتجمهر متظاهرو العاصمة الجزائرية في ساحة البريد المركزي، و​ساحة الشهداء​، وشارع ديدوش مراد".

وفي بيان لها، لفتت الخارجية الروسية إلى أن "​تظاهرات​ متوقعة ستجري في العاصمة الإندونيسية ​جاكرتا​، اليوم الخميس، قرب مبنى ​وزارة العمل​ للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور"، متوقعةً "أن تجري في أهم المدن الكولومبية ​احتجاجات​ تنظمها منظمات داعمة للسكان الأصليين، حيث ستشهد هذه المناطق تشديدا للإجراءات الأمنية، ما سيعيق ​حركة السير​".