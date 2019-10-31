العفو الدولية: اسرائيل حظّرت سفر أحد موظفين الى القدس الشرقية

أفادت ​منظمة العفو الدولية​ بأن "​إسرائيل​ أصدرت قرارًا بحظر سفر ليث أبو زياد، وهو موظف في منظمة العفو الدولية، بحجة أسباب أمنية من دون توفير أي ​تفاصيل​ تبرر القرار. وبالإضافة إلى انتهاك حق ليث بحرية التنقل، فإن قرار حظر السفر هذا دليل إضافي على تصميم ​اسرائيل​ على إسكات الناشطين المنتقدين لانتهاكاتها"، مشيرة الى أن "هذا القرار لا يؤثر على حياته العائلية فحسب، بل يعّد تعدياً على عمله الحقوقي إذ سيُمنع من السفر ومن دخول ​القدس الشرقية​. على إسرائيل رفع حظر السفر عن ليث أبو زياد فورًا، فهذا الإجراء العقابي ضد عمل المنظمة، مؤشر آخر على تزايد الاعتداءات الإسرائيلية ضد المنظمات الحقوقية والأهلية".

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