"هيومن رايتس ووتش": قوات أفغانية مدعومة من CIA ارتكبت فظائع دون محاسبة

أفادت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" بأن "قوات أمنية أفغانية مدعومة من ​وكالة الاستخبارات المركزية​ الأميركية " CIA"، نفذت إعدامات لل​مدنيين​ وارتكبت انتهاكات أخرى دون محاسبة"، مشيرةً إلى أن "​القوات​ الضاربة الأفغانية قتلت مدنيين بطريقة غير قانونية خلال مداهمات ليلية تعسفية، وأخفت المحتجزين قسرا، وهجمت على منشآت صحية على خلفية مزاعم حول معالجة المتمردين".

وأشارت إلى أن "على ​الولايات المتحدة​ أن تعمل مع ​الحكومة الأفغانية​ على حل جميع القوات شبه العسكرية التي تعمل خارج سلسلة ​القيادة​ العسكرية المعتادة ونزع سلاحها، وأن تتعاون مع محققين مستقلين للتحقيق في جميع مزاعم جرائم الحرب وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان"، مشيرةً إلى أنه "سمحت الـ CIA، عبر تصعيد العمليات ضد ​أفغانستان​، للقوات الأفغانية الفاسدة بارتكاب فظائع، منها إعدامات بإجراءات موجزة وإخفاء أشخاص ومرة تلو الأخرى، أطلقت هذه القوات النار على الأشخاص في عهدتها وأجبرت مجتمعات بأكملها على العيش في الخوف من المداهمات الليلية والغارات الجوية العشوائية".