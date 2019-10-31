شدّدت مفوضة حقوق الإنسان في المجلس الأوروبي دونيا مياتوفيتش، على أنّ "الظروف المعيشيّة لآلاف من طالبي اللجوء في مخيمات مزدحمة باليونان، مروّعة" لافتةً إلى أنّها "تشمل الانتظار لساعات عديدة من أجل الحصول على الطعام أو استخدام المراحيض، كما تشهد نقصًا في الرعاية الطبيّة".
وأوضحت في إفادة صحافية "أنّها شاهدت أشخاصًا يصطفّون للحصول على الطعام أو لدخول دورات المياه لأكثر من ثلاث ساعات بمخيمات لطالبي اللجوء في جزيرتين يونانيتين"، مشدّدةً على أنّ "الأفراد الّذين قابلتهم يعيشون في ظروف مروّعة وإهمال لا يطاق.
وتحتجز السلطات اليونانية نحو 34 ألف لاجئ في مخيمات بجزر في بحر إيجة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولة أوروبية معنية بحقوق الإنسان: مهاجرون باليونان يعانون من ظروف مروعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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