ترامب يندد بأكبر حملة مطاردة سياسية بعد قرار مجلس النواب الأميركي البدء بآلية عزله

ندد الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ بـ"أكبر حملة مطاردة سياسية بعد قرار ​مجلس النواب الأميركي​ البدء بآلية عزله". وكان مجلس النواب للكونغرس الأميركي قد صادق على مشروع قانون يقضي بإطلاق المرحلية العلنية للتحقيق في مسألة عزل الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

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