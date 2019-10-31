قائد الحرس الثوري: سنرغم الاعداء على الرضوخ امام الشعب الايراني

اعلن قائد حرس ​الثورة الاسلامية​ ​اللواء​ ​حسين سلامي​ "اننا قادرون على ارغام الاعداء على الرضوخ امام الشعب ال​ايران​ي وقال ان الشعب الايراني لا يخشى من اي شيء "، مشيراً إلى أن "ايران اجتازت بجهادها الكثير من الصعاب واضاف، لقد تغلبنا على الاعداء وقدناهم الى مقبرة رغباتهم واحلامهم المهزومة ولم نسمح لهم بان يتفوقوا علينا ويسبقونا، فنحن اجهضنا احلامهم الباطلة وانقذنا البلاد من شرورهم".

ولفت إلى أن "​اميركا​ و​اسرائيل​ و​بريطانيا​ و​السعودية​ وزمرة "خلق" والتكفيريين ليسوا هم اعداؤنا فقط بل ​الفقر​ والحرمان يعدان ايضا اعداء لنا ونحن لن نتوانى عن محاربة اي عدو"، مشيراً إلى أنه "في ظل هذه الظروف تم بناء محطات توليد ​الطاقة​ ومصافي ​النفط​ والسدود في ايران"، مؤكدا "استمرارية هذه الحركة التنموية في البلاد".

واكد انه "كلما ازدادت الضغوط علينا سنخرج اقوى وان الشعب الايراني قد خاض التجارب وقادر على هزيمة اي عدو".