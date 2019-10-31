وزير النقل الأردني: المطار تحت سيادتنا

أعلن ​وزير النقل​ ​الأردن​ي، أنمار الخصاونة عن "تمتع الأردن بالسيادة الكاملة على ​المطار​ الرئيسي في الأردن"، نافيا ما يشاع عن بيعه، مؤكداً أن "الحكومة تمتلك حق السيادة الكاملة على ​مطار الملكة علياء الدولي​ بما في ذلك موجوداته والأراضي والمباني ومباني المسافرين".

وبين أن "​الحكومة الأردنية​ وقعت اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي في 2007 مع "شركة مجموعة المطار الدولي" الائتلاف الفائز بالعطاء، حيث يُنفذ المشروع بأسلوب ​البناء​ والتشغيل وإعادة الملكية (BOT)، ولمدة 25 عاما حيث تنتهي في العام 2032"، مشيراً إلى أن "عوائد الاستثمار الموردة إلى خزينة ​الدولة​ في نهاية العام الماضي نتيجة هذا الاستثمار بلغت 101 مليون دينار، فيما بلغ مجموع عوائد الاستثمار الموردة إلى خزينة الدولة ولغاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 790 مليون دينار، تضاف إليها حصة الحكومة من الضريبة الخاصة على تذاكر السفر والتي يتم توريدها إلى ​وزارة المالية​ مباشرة".