قائد "قسد": تركيا لم تلتزم باتفاق وقف النار المبرم مع أميركا ومستمرة بحربها

أكّد قائد "​قوات سوريا الديمقراطية​- قسد"، مظلوم عبدي، أنّ "​تركيا​ لم تلتزم باتفاقية وقف ​إطلاق النار​ المبرمة مع ​الولايات المتحدة الأميركية​، ومستمرّة في حربها".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "تركيا والمجموعات المتطرّفة بدأت باحتلال القرى المسيحيّة، وتحاول اقتحام بلدة تل تمر ذات الأغلبيّة الأشوريّة المهدّدة بالإبادة"، مشدّدًة على أنّ "على الولايات المتحدة أن توفي بالتزاماتها وتقوم بواجبها".

وكان "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​" قد أكّد أنّ "قوات سوريا الديمقراطية" استعادت السيطرة على 5 قرى من الاحتلال التركي والفصائل المسلّحة التابعة له، وهي رجلة وأبو رأسين والحمرا والمناخ والسيباطية و​القاسمية​ الواقعة على محور تل تمر وأبو رأسين".