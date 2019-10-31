ترامب: سنعلن قريبا المكان الجديد لتوقيع الاتفاق التجاري مع الصين

كشف الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عن ان "​أميركا​ و​الصين​ تبحثان عن مكان جديد للتوقيع على المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة، وسيجري الإعلان عنه قريبا، دون تحديد موعد"، موضحاً أن "المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري تعادل نحو 60 بالمئة من الاتفاق الشامل"، مشيراً إلى أن "البلدين يبحثان عن مكان جديد للتوقيع، بعد إلغاء قمة "أبيك" التي كانت مقررة في ​تشيلي​ منتصف الشهر المقبل".

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