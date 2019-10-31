مصطفى شنطوب: قرار مجلس النواب الأميركي يضر بالعلاقات الثنائية

أكد رئيس ​البرلمان التركي​ مصطفى شنطوب أن "قرار ​مجلس النواب الأميركي​ حول ​تركيا​ ليس له أهمية، لكنه يضر بالعلاقات الثنائية بين البلدين"، مشيراً إلى أن "قرار مجلس النواب الأميركي ليس له أهمية، وليس له أي نتيجة قانونية، إلا أنه يضر بالعلاقات الثنائية بين تركيا و​الولايات المتحدة​".

ولفت إلى ان "هذه القرار طرح كثيرا على جدول أعمال مجلس النواب الأمريكي، إلا أنه نجح هذه المرة في تمريره"، معتبراً أن "ذلك يصب في صالح اللوبي الأرميني في الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن "اتخاذ مجلس النواب الأميركي قراره في المزاعم الأرمنية بخصوص "أحداث 1915" غير مناسب للبرلمانات".