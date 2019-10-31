ألان عون: لم يحسم شكل الحكومة الجديدة ما إذا ستكون تكنوقراط أو مختلطة

أكّد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ألان عون، في تصريح تلفزيوني، أن "القصد ب​الحكومة​ النظيفة هو أن تكون خالية من ​الفساد​"، مشيرًا الى أنه "لم يحسم شكل الحكومة الجديدة ما إذا ستكون تكنوقراط أو مختلطة".

وشدد على "أهمية التريث من أجل الوصول الى صيغة حكومية مقبولة كما يجب التريث في موضوع تكليف رئيس الحكومة لعدة أيام"، موضحًا أنه "تجري مناقشات مع رئيس الحكومة المستقيل ​سعد الحريري​ باعتباره شخصية لبنانية وازنة".

ولفت الى أن "لبنان يمر بمأزق كلنا نستشعر حجمه وذلك يتطلب مرونة في التعاون السياسي للخروج منه. هناك أمور جوهرية وأخرى ثانوية لكن يجب التركيز على الأمور التي تحدث صدمة إيجابية لكسب ثقة الناس"، منوهًا بأنه "لا يجب شخصنة ​الأزمة​ والمشكلة ليست في أشخاص إنما الأشخاص هم جزء من الحل وليسوا مفتاحًا له".