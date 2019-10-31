النشرة: دورية من الجيش اعتقلت شخصا من المرج بتهمة الإخلال بالسلم الأهلي

ذكر مراسل "النشرة" في ​البقاع​ أنّ "دورية من ​مخابرات الجيش اللبناني​ اعتقلت الناشط "ع. ش" من ​بلدة المرج​ البقاعية، واقتادته إلى مقرّها في مدينة جب جنين في ​البقاع الغربي​، وذلك بتهمة الإخلال بالسلم الأهلي و​إطلاق نار​ خلال إشكال أهالي ​برالياس​ وأهالي المرج".

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