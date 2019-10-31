ترزيان: اعتراف أميركا إيجابي لمسار القضية الأرمنية

أكّد النائب ​هاغوب ترزيان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "اعتراف ​الولايات المتحدة الأميركية​ هو إيجابي جدا لمسار ​القضية الأرمنية​، حتى لو أتى متأخرًا وبغض النظر عن أي أحداث سياسية أدت إليه. النضال مستمر، إلى حين أن يعترف المجرم بالحقيقة المطلقة".

ولفت ترزيان الى أن "الذي ينكر الفعل هو شريك فيه. وللتذكير، إن وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ قد قال إنهم ورثة العثمانيين، وهذا يعني أنهم مدينون بالاعتراف ب​الإبادة الأرمنية​"، موضحًا أن "هذه الخطوة التي قام بها البرلمان الأميركي هي بمثابة تصحيح مسار كاد أن يكون وصمة عار في تاريخ الحرية التي تدعيها الولايات المتحدة الأميركية، فلا شيء يغير التاريخ، والحقائق مثبتة، ونحن بانتظار توقيع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ رسميا".

