شدّد المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل"، عقب اجتماع عقده في "بيت الوسط" برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وفي حضور جميع أعضائه، على "الهويّة الوطنيّة للحراك الشعبي في كلّ المناطق، وهو الحراك الّذي حقّق نقلة نوعيّة في المسار الوطني اللبناني، ونجح بقوّة في تخطّي الاصطفافات الطائفيّة وحواجز الولاءات العمياء".
ونوّه في بيان، بـ"ردود الفعل الشعبيّة الّتي رافقت استقالة الحريري والالتفاف الشعبي حوله في العاصمة بيروت والعديد من البلدات والمدن في الشمال والبقاع والجنوب"، مناشدًا المناصرين والأحبة في كلّ المناطق "التجاوب مع نداءات الحريري، بأن يلتزموا موجبات السلامة الوطنيّة، وتجنّب محاولات الاستفزاز والامتناع عن إقفال الطرقات والتعاون مع الجيش اللبناني والقوى الأمنية في المحافظة على الهدوء والانتظام العام"..
ولفت المكتب إلى أنّ "تيار المستقبل" يتطلّع للنجاحات المطلبيّة والسياسيّة الوطنيّة الّتي حقّقها الشباب اللبناني في كلّ الساحات، ويتوقّف أمام الدور الاستثنائي والمميّز الّذي اضطلعت به فتيات ونساء لبنان في تقديم أرقى الصور عن مشاركة المرأة في الحراك الشعبي".
كانت هذه تفاصيل خبر المكتب السياسي للمستقبل: نطلب من المناصرين التجاوب مع نداء الحريري بعدم إقفال الطرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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