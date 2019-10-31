المكتب السياسي للمستقبل: نطلب من المناصرين التجاوب مع نداء الحريري بعدم إقفال ‏الطرق

شدّد المكتب السياسي لـ"​تيار المستقبل​"، عقب اجتماع عقده في "​بيت الوسط​" برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ وفي ‏حضور جميع أعضائه، على "الهويّة الوطنيّة للحراك الشعبي في كلّ المناطق، وهو الحراك الّذي حقّق نقلة نوعيّة في ‏المسار الوطني ال​لبنان​ي، ونجح بقوّة في تخطّي الاصطفافات الطائفيّة وحواجز الولاءات العمياء".‎

ونوّه في بيان، بـ"ردود الفعل الشعبيّة الّتي رافقت ​استقالة الحريري​ والالتفاف الشعبي حوله في العاصمة ​بيروت​ ‏والعديد من البلدات والمدن في ​الشمال​ و​البقاع​ و​الجنوب​"، مناشدًا المناصرين والأحبة في كلّ المناطق "التجاوب مع نداءات ‏الحريري، بأن يلتزموا موجبات السلامة الوطنيّة، وتجنّب محاولات الاستفزاز والامتناع عن إقفال الطرقات ‏والتعاون مع ​الجيش اللبناني​ و​القوى الأمنية​ في المحافظة على الهدوء والانتظام العام"..‎

ولفت المكتب إلى أنّ "تيار المستقبل" يتطلّع للنجاحات المطلبيّة والسياسيّة الوطنيّة الّتي حقّقها ​الشباب اللبناني​ في كلّ الساحات، ويتوقّف ‏أمام الدور الاستثنائي والمميّز الّذي اضطلعت به فتيات ونساء لبنان في تقديم أرقى الصور عن مشاركة المرأة في ‏​الحراك الشعبي​".