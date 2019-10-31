رسم بياني يظهر مؤشرات جديدة عن لبنان

نشرت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية رسما بيانيا، يظهر بعض المؤشرات وفق آخر إحصائيات أجريت من قبل ​البنك الدولي​، ​منظمة الشفافية الدولية​، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون ​اللاجئين​، ووزارتي المالي والداخلية.

ووفق الرسم البياني فإن ​لبنان​ الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 6 مليون نسمة، وصل معدل ​الفقر​ فيه الى 27.4 في المئة.

ولفتت الى أن ​العجز​ العام، بلغ 2 مليار ​دولار​ عام 2011، وقد واصل بالإرتفاع على مدى السنوات حتى وصل عام 2018 الى 6.2 مليار دولار، متوقعة إنخفاضه العام الحالي 2019 الى 4.5 مليار دولار.

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أما بالنسبة الى ​الدين العام​، عام 2011 كان 50 مليار دولار وواصل الإرتفاع حتى وصل الى 74.9 مليار دولار عام 2016، متوقعة إرتفاعه هذا العام الى 86 مليار دولار. وقد إحتل لبنان المرتبة الـ138 في مؤشر مدركات ​الفساد​ وذلك في العام 2018.

وقد إحتل المرتبة الثانية في إستقبال ​اللاجئين السوريين​ سبقه ​تركيا​، وتلاه كل من ​الأردن​، ​العراق​، مصر و​شمال إفريقيا​.