البيت الابيض يستقبل الكلب الذي شارك في تصفية البغدادي









اسماء السيد - واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس أن البيت الأبيض سيستقبل الأسبوع المقبل الكلب التابع للجيش الأميركي الذي استخدم خلال مداهمة منزل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في شمال غرب سوريا، والذي بات رمزا لهذه العملية.

وكان ترمب نشر الإثنين صورة الكلب الذي قدم "خدمات استثنائية" بحسب رئيس الأركان الأميركي، في العملية التي قتل خلالها البغدادي في سوريا ليل السبت الأحد.

وقال الجنرال مارك ميلي إن الكلب أصيب "بجروح طفيفة" في العملية ورفض كشف اسمه لأسباب أمنية.

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وليل الأربعاء الخميس أعلن ترمب أن الكلب سيستقبل في البيت الأبيض وأكد المعلومات الصحافية التي كشفت اسمه "كونان".

وكتب الرئيس الأميركي على تويتر "سيغادر كونان منطقة الشرق الأوسط ويأتي إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل".

وترمب الرئيس الوحيد في التاريخ المعاصر الذي لم يقتن كلبا في البيت الأبيض.

كما نشر ترمب على تويتر صورة مركبة له وهو يسلم الكلب وسام الشرف، أعلى وسام في المؤسسة العسكرية الأميركية.