النيران تلتهم عربات قطار في باكستان بسبب «وجبة إفطار» ومقتل 65

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم قطار باكستان

كشفت لقطات فيديو «مخيفة» النيران وهي تلتهم عربات عدة في قطار في إقليم البنجاب شرقي باكستان، بعد حريق نشب بسبب انفجار أنبوبة غاز أثناء تحضير وجبه إفطار، صباح الخميس، حسبما ذكر موقع «سكاي نيوز عربي».

وكانت أحدث حصيلة للضحايا تشير إلى 65 قتيلا، قتل بعضهم حرقا والآخر لقى مصرعه بعد أن ألقى بنفسه من القطار المسرع هربا من ألسنة اللهب، علما أن عدد الوفيات مرشح للزيادة.

وقال مسؤولون إن الحريق انتشر من عربة إلى عربة، فيما أظهرت لقطات الفيديو عربات وقد تفحمت بشكل شبه تام، بينما كان القطار يقترب من بلدة لياقب بور في البنجاب.

ويقول جميل أحمد، نائب مفوض بلدة رحيم يار خان، إن الحريق اندلع نتيجة لانفجار موقد غاز أثناء قيام ركاب بإعداد الإفطار على متن القطار، وأوضح: «كثير من الركاب المصابين قفزوا من القطار بعد نشوب الحريق. معظمهم ماتوا»، مضيفا أن القطار أبطأ سرعته رويدا رويدا إلى أن توقف.

شاهد: عشرات القتلى في حريق قطار ركاب في باكستان

مقدم من AFP

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وذكر وزير السكك الحديد الباكستاني، شيخ راشد أحمد، أن الحريق الذي شب، صباح الخميس، في 3 عربات في قطار بالقرب من منطقة لياكاتبور ببلدة رحيم يار خان بإقليم البنجاب جنوبي باكستان، نجم عن انفجار أسطوانة غاز، وقال: «سيتم تشغيل مسار القطار مجددا خلال ساعتين».

وأضاف راشد، في تصريحات أوردتها صحيفة (دون) الباكستانية، أن الانفجار وقع عندما كان الركاب يستعدون لتناول الإفطار بالقطار الذي كان متجهًا من كراتشي إلى روالبندي، موضحا أن الكثير من الناس حاولوا إنقاذ حياتهم بالقفز من القطار، وأن الثلاث عربات التي اشتعلت فيها النيران كانت من الدرجة الاقتصادية.

وأشار إلى أن من بين ضحايا الحادث نساء وأطفال، لافتا إلى أنه لم يتم التعرف على هوية أي منهم حتى الآن، فيما تم نقل القتلى والجرحى إلى مستشفى في مدينة لياكاتبور؛ لتلقي العلاج اللازم.

ولفت راشد إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من إطفاء الحريق، إذ تقوم الآن بعملية التبريد والبحث، مشيرا إلى أنه تم إرسال قوات تابعة للجيش الباكستاني بينهم أطباء ومسعفون؛ لمساعدة فرق الإنقاذ في العملية، كما تم إرسال مروحية تابعة للجيش من أجل إنقاذ الجرحى.