شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم المعارضة القطرية: تميم بن حمد حول الدوحة لدولة قمعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد المتحدث باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، أن قطر تحولت إلى دولة بوليسية قمعية جائرة مع استمرار وجود تميم بن حمد على كرسي الحكم في الديوان الأميري.

وقال المتحدث باسم المعارضة القطرية، إن أمير قطر تميم بن حمد أصدر قرارا أن يترأس رئيس الوزراء ووزير الداخلية عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني لجنة الانتخابات الصورية المقررة لمجلس الشورى.

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وأشار خالد الهيل، إلى أن قرار تميم بن حمد باختيار عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني في لجنة الانتخابات لمجلس الشورى الغرض منه أن تتم عملية الاقتراع وفق ما يريد عبر اختيار أزلام تابعين للنظام فقط لافتا إلى أن السلطات التشريعية والتنفيذية اجتمعت في يد شرطي مرور وهو رئيس الوزراء ووزير الداخلية عبد الله بن ناصر بن خليفة.