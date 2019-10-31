شكرا لقرائتكم خبر عن ترشح 1037 طالب وطالبة فى انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور أحمد جابر شديد ، رئيس جامعة الفيوم، أن عدد الطلاب المتقدمين للترشح للانتخابات الاتحادات الطلابية علي مستوي الجامعة بلغ "627" طالب و"410" طالبة بإجمالي عدد "1037" على مستوى جميع كليات الجامعة، لافتا إلي أنه تم فتح باب الترشح وسحب وتقديم استمارات انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2019/2020 على مستوى جميع الكليات.

وأشار" جابر"، إلى أن الطلاب قاموا بالتوجه إلى إدارات ومكاتب رعاية الشباب بالكليات لسحب الاستمارات لتدوين البيانات الشخصية واختيار اللجان التي يرغبون بالترشح فيها من ضمن اللجان الفنية والثقافية والعلمية والرياضية والمعسكرات ولجنة الجوالة.

وسيتم إعلان الكشوف المبدئية يوم الأحد القادم يليه فحص الطعون يوم الإثنين وتعلن الكشوف النهائية يوم الثلاثاء وتبدأ الدعاية الانتخابية الأربعاء

