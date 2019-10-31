ضبط 35 كيلو أفيون و12 كيلو حشيش و3013 قرصا بحوزة 4 متهمين في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد حصيلة جهود إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة خلال الساعات القليلة الماضية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أطفيح والمعينة بخدمة القول الأمنى بطريق الكريمات دائرة المركز من ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية مسجلة حال استقلالهما سيارة ميكروباص اتجاه الوجه القبلى، وبتفتيش السيارة أمكن ضبط كمية من مخدر الأفيون وزنت 35 كيلو جراما بمخبأين سريين بظهر مقعد السائق وتجويف الباب الجرار، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وجلبها من محافظة السويس لترويجها بدائرة مركز شرطة قنا.

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كما تمكنت مباحث قسم شرطة الجيزة من ضبط عاطل سبق اتهامه في 7 قضايا "مخدرات، سلاح نارى" لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته 112 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جراما، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى قدره 72180 جنيها.

كما تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن الجيزة من ضبط صيدلى بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور؛ لاتجاره فى العقاقير المخدرة، متخذاً من الصيدلية ملكه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته 3013 قرصا مخدرا مختلف الأنواع، هاتف محمول ومبلغ مالى قدره 19137جنيها.