محافظ الإسكندرية: نثق في قدرة "سلة الاتحاد" على الفوز اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، دعمه ومؤازرته لفريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري في نهائي البطولة العربية لأندية السلة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه المحافظ مع محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، قبل المباراة النهائية في البطولة العربية المقامة بدولة المغرب.

ويلتقي في الثامنة من مساء اليوم فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري مع نظيره بيروت في نهائي البطولة العربية لأندية كرة السلة التي تقام بالمغرب.

وأكد "قنصوه" على ثقته بفريق كرة السلة بنادي الاتحاد ومجلس إدارته لتحقيقه النصر والفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي لإسعاد جماهير الإسكندرية.