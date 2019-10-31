لصالح مرضى سرطان الأطفال.. استمرار مبادرة التبرع بالدم في سوهاج (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد :

أعلن اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، عن استمرار المبادرة التى أطقتها أمانة الحزب بالمحافظة برعاية رئيس الحزب المهندس أشرف رشاد الشريف، للتبرع بالدم لصالح مرضى سرطان الأطفال بمعهد الأورام بالمحافظة.

وأوضح "مصطفى" بحسب بيان اليوم الخميس، أن المبادرة التي يجري تنفيذها من خلال أمانة العمل الجماهيرى بالحزب، برئاسة أمينها عرفات بكر الهواري، بالاتفاق مع مدير معهد الأورام بالمحافظة الدكتور حاتم أمين، بدأت بمركز ومدينة سوهاج وتم تعميمها من خلال أمانات الحزب بمختلف المراكز.

وأشار إلى أنه جرت أعمال المبادرة خلال هذا الأسبوع بمركزي جرجا وطهطا، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع بنك الدم، وأطباء المعهد، وتم توفير سيارة طبية مجهزة لاستقبال المتبرعين.

وقال عرفات الهوارى، إن المبادرة تأتي ضمن المبادرات الخدمية العديدة التي ينفذها الحزب لمساعدة المواطنين، وتيسير الخدمات لهم فى مختلف المجالات، مضيفًا أن المبادرة شهدت إقبالًا من جانب المواطنين وأعضاء الحزب للتبرع بالدم، خلال الحملة التي استمرت لبضع ساعات بالمركزين.