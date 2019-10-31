ترامب يصف قرار النواب الأمريكي بشأن عزله بـ"أكبر مطاردة ساحرات" في التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ ش أ)
وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم/ الخميس/ موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يقر رسمياً إجراءات عزله بأنها "أكبر مطاردة ساحرات" في تاريخ الولايات المتحدة.
جاء ذلك في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية .
وافق مجلس النواب الأمريكي فى وقت سابق اليوم الخميس في تصويت تاريخي على مشروع قانون يقر رسمياً إجراءات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بموافقة 232 نائب مقابل رفض 196.
وأقر النواب الأمريكى تشريعاً يجيز عقد جلسات استماع عامة في إطار تحقيقات عزل دونالد ترامب.
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