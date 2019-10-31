"في بيت أبو عدس".. مدير حديقة الحيوان يكشف تفاصيل اختفاء "لاما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
كشف الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، التابعة لوزارة الزراعة، لغز اختفاء مولود ال ـ"لاما" من بيته.
وقال رجائي لمصراوي، إن الحيوان تغيب عدد ساعات فقط.
وأضاف رجائي، أن الحيوان خرج من مكان إقامته ولكنه لم يخرج من سور الحديقة، ما دفعنا للتواصل مع الأمن لتمشيط الحديقة، وعُثر عليه أثناء محاولته دخول بيت "أبو عدس".
وأوضح رجائي، أنه لا صحة لتغيب الحيوان 48 ساعة، مؤكدا إجراء تحقيق في الواقعة.
وتابع: "كل الحيوانات تحت رقابة شديدة ومتابعة مستمرة، والمولود كان في حالة ذعر ما دفعه للركض بعيدا عن معيشته.
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