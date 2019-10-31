مقتل مسؤول نقل الانتحاريين من سوريا إلى العراق بالأنبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ، اليوم الخميس، مقتل مسؤول نقل الانتحاريين من سوريا إلى العراق مع اثنين من معاونيه في الأنبار.

وقالت الاستخبارات - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه بعملية نوعية استباقية

مشتركة تمكنت قوات قسم استخبارات عمليات الأنبار وبالاشتراك مع شعبة استخبارات الفرقة العاشرة والفوج الأول اللواء 40 والفوج الثاني لواء مغاوير عمليات الأنبار من مداهمة مخبأ للدواعش في جزيرة الكرمة بالأنبار".وأضاف البيان "أن القوة اشتبكت معهم وقتلت المسؤول عن نقل الانتحاريين من سوريا إلى العراق واثنين من معاونيه".وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية قد أعلنت - في وقت سابق - أنها ساهمت بتزويد قوات التحالف بمعلومات أدت لمقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.