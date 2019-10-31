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السعودية وأمريكا تبحثان العلاقات الثنائية

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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس ،مع سفير

الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد ،العلاقات الثنائية بين البلدين .

وذكرت وكالة الأنباء "واس" أن الجانبين ناقشا، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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