السعودية وأمريكا تبحثان العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس ،مع سفير

الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد ،العلاقات الثنائية بين البلدين .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين ناقشا، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.