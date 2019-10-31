السعودية وأمريكا تبحثان العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس ،مع سفيرالولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد ،العلاقات الثنائية بين البلدين .
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين ناقشا، مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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