مسئول فلسطيني: أكثر من نصف الأدوية في السوق الفلسطينية صناعة محلية

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة ، :" إن 55% من الأدوية في السوق الدوائية في فلسطين محلية الصنع، ونسعى إلى زيادة هذه النسبة".
وأضافت الكيلة في بيان صحفي، عشية يوم المنتج الفلسطيني ، الذي يصادف الأول من شهر نوفمبر المقبل ، أن صناعة الأدوية البشرية في فلسطين باتت من الصناعات الواعدة، وحققت تقدما ملحوظا في السنوات الماضية، مشيرة إلى وجود سبعة مصانع أدوية في فلسطين بطاقة
أن جودة الدواء المحلي لا تقل عن الدواء المستورد، حيث يتم تسجيله حسب التعليمات المعتمدة في الوزارة، ويتم فحصه قبل طرحه في الأسواق، انطلاقا من رؤية وزارة الصحة التي تسعى لتقديم خدمات صيدلانية عالية الجودة، وتوفير الأدوية المأمونة ذات الجودة والفعالية للمواطن الفلسطيني.
وأشارت إلى أن المنتج الدوائي الوطني بات ينافس المنتج الأجنبي، وعدة مصانع أدوية فلسطينية باتت تصدر أدويتها إلى الخارج، مبينة
وقالت الكيلة إن وزارة الصحة تعطي أولوية للأدوية المصنعة محليا بنسبة (15%) كأولوية في العطاءات الحكومية عند مقارنتها مع مثيلاتها من الأدوية المستوردة.
وأوضحت أن الأدوية البشرية المصنعة محليا لها الأولوية في دراسة ملفات تسجيلها من حيث عدد الكادر العامل لدراسة تلك الملفات.
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