إسرائيل توافق على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة

وافقت السلطات الإسرائيلية على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وفقا لما نقلته منظمة "السلام الآن" غير الحكومية.

وبحسب المنظمة، فإن لجنة التخطيط العليا التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية

أقرت بناء هذه الوحدات خلال اجتماع عقد في 10 أكتوبر، ولم تتضح تفاصيله بعد.

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واتهمت المنظمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

بـ "مواصلة تخريب إمكانية التوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين، من خلال التشجيع على مزيد من البناء الاستيطاني في الضفة الغربية".

ووصفت المنظمة إقرار إسرائيل بناء الوحدات الجديدة بـ "الخطوة الخطيرة التي يقودها رئيس وزراء لا يثق عموم الشعب في سياساته".