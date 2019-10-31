برلماني روسي: أوكرانيا تحاول تخويف أوروبا من (التيار الشمالي ــ 2)

وصف عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي سيرجي جيليزنياك، تصريحات الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" بأن موافقة الدنمارك على بناء مشروع (التيار الشمالي - 2) سيعزز موقف روسيا الجيوسياسي، ومحاولة لتخويف الأوروبيين من التعاون مع موسكو.

وقال "جيليزنياك" - في تصريح صحفي اليوم الخميس - :

"بعد قرار الدنمارك بالموافقة على بناء (التيار الشمالي-2) بدأت آمال السلطات الأوكرانية في تعطيل تنفيذ هذا المشروع تتلاشى"، موضحًا أن تصريحات رئيس أوكرانيا تظهر خيبة الأمل وتعبر عن محاولة جديدة غير مجدية لتخويف الأوروبيين بسبب التعاون مع روسيا.



وأشار إلى أن الساسة الأوروبيين من أصحاب العقل السليم يدركون جيدًا فوائد الإمداد الموثوق بالغاز الروسي دون وسطاء لا يمكن التنبؤ بهم مثل أوكرانيا.



وكانت الدنمارك قد وافقت، أمس الأربعاء، على بناء جزء من خط أنابيب الغاز (التيار الشمالي - 2) في أراضيها، والذي يربط بين روسيا وألمانيا عبر الجرف الجنوبي الشرقي لجزيرة (بورنهولم) في بحر البلطيق.