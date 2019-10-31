رئيس الوزراء الياباني يعين موري وزيرة جديدة للعدل

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قبول استقالة وزير العدل "كاتسويوكي كاواي" من منصبه والتي تقدم بها على خلفية مزاعم بشأن انتهاك زوجته "أنري كاواي" لقانون الانتخابات خلال سعيها للفوز بمقعد في مجلس الشيوخ هذا العام.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء قرر تعيين "ماساكو موري" التي شغلت سابقًا منصب الوزير المكلف بمعالجة انخفاض معدل المواليد في اليابان كوزيرة جديدة للعدل.
رئيس الوزراء "شينزو أبي"، مؤكدًا أنه يتحمل مسؤولية الشكوك التي ظهرت مؤخرًا حوله وحول زوجته والتي من شأنها أن تقوض ثقة الشعب فيه، معربًا عن اعتقاده بأنه هو وزوجته قاما بأنشطتهما السياسية والحملات الانتخابية وفقًا للقانون.
وكان "كاتسويوكي كاواي" قد تقدم قبل ساعات بخطاب استقالته إلى
وتأتي استقالة كاواي بعد أيام قليلة من استقالة وزير الصناعة الجديد بسبب مزاعم تتعلق بالتبرعات غير القانونية وتقديم الهدايا للناخبين.
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