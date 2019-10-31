البحرين وأمريكا تبحثان العلاقات ذات الاهتمام المشترك

بحث الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحريني مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين "جاستين سيبيريل"، العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين. المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين "جاستين سيبيريل"، العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الخميس، أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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