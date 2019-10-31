ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزير الخزانة الأمريكي العلاقات المشتركة

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع وزير الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية ستيفن منوشن، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة في الجوانب المالية والاستثمارية والتجارية. بما يخدم المصالح المشتركة في الجوانب المالية والاستثمارية والتجارية. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس، أن الجابين بحثا - خلال اللقاء - جهود البلدين المشتركة ودورهما الفاعل في تجفيف منابع تمويل الإرهاب بأشكاله كافة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية وتداعياتها وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. - خلال اللقاء - جهود البلدين المشتركة ودورهما الفاعل في تجفيف منابع تمويل الإرهاب بأشكاله كافة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية وتداعياتها وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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