داعش يعيّن خليفة للبغدادي

أكّد تنظيم داعش الإرهابي مقتل زعيمه أبي بكر البغدادي، الذي أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقتله في عملية أميركية في شمال غرب سورية، وعين أبا إبراهيم الهاشمي القرشيّ خلفاً له. ونعى المتحدث الرسمي الجديد باسم داعش أبو حمزة القرشي البغدادي وأبا الحسن في تسجيل صوتيّ على حسابات تتبع للإرهابيين على تليجرام، مشيراً إلى أن "مجلس شورى" التنظيم بايع أبا إبراهيم الهاشمي القرشي "أميرا لداعش".



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