إسرائيل توافق على بناء 2342 وحدة استيطانية جديدة

أعلنت منظمة غير حكومية، موافقة السلطات الإسرائيلية على بناء 2342 وحدة سكنية استيطانية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأقرت لجنة التخطيط العليا التابعة للإدارة المدنية بناء هذه الوحدات خلال اجتماع عقد في العاشر من أكتوبر الجاري ولم تتضح تفاصيله بعد.
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وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية حذرت من خطورة مخطط إسرائيلي يهدف إلى الاستيلاء على أكثر من 700 دونم من أراضي قرية «قريوت» في نابلس شمال الضفة الغربية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الخطوة المذكورة تستهدف توسيع مستوطنة «عيليه» الإسرائيلية، ضمن «استباحة سلطات الاحتلال والمستوطنين للأرض الفلسطينية المحتلة وأراضي المواطنين الفلسطينيين».
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