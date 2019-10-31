كوريا الشمالية تطلق قذيفتين فوق البحر واليابان تدين بشدة

أطلقت كوريا الشمالية قذيفتين، اليوم الخميس كما أعلن الجيش الكوري الجنوبي فيما وصلت المحادثات بين بيونج يانج وواشنطن حول الملف النووي إلى طريق مسدود.

وأطلقت القذيفتان في اتجاه الشرق فوق البحر كما أعلنت هيئة أركان جيش كوريا الجنوبية في بيان في سيول من دون تحديد طبيعتهما.

وأضافت "نحن نحافظ على الجهوزية ونراقب الوضع في حال جرت عمليات اطلاق إضافية".

واطلاق القذيفتين هو الأحدث في سلسلة تحركات قامت بها كوريا الشمالية في الأونة الأخيرة لكنه الأول منذ 2 أكتوبر حين اطلقت صاروخاً في البحر في خطوة استفزازية.

وانسحبت كوريا الشمالية بعد ذلك من محادثات عمل حول الملف النووي مع الولايات المتحدة في السويد وحضت منذ ذلك الحين واشنطن على التقدم بعرض جديد بحلول نهاية السنة.

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من جانب آخر، أدان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إنه " بشدة" إطلاق كوريا الشمالية لقذائف مجهولة في البحر قبالة ساحلها الشرقي.

وصرح رئيس الوزراء للصحفيين بأن اليابان: "تحتاج إلى تعزيز أنشطة الإنذار والمراقبة أكثر من أي وقت مضى".

كما قدمت اليابان احتجاجاً لدى كوريا الشمالية بشأن إطلاق القذائف، التي تعتقد طوكيو أنها "صواريخ باليستية قصيرة المدى"، وفقاً لوكالة كيودو اليابانية للأنباء.

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وتخضع بيونج يانج لسلسلة عقوبات بسبب برامجها النووية والبالستية فيما تقول إن سياستها هذه تهدف إلى الدفاع عن نفسها.