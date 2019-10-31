كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل مسؤول نقل الانتحاريين لـ"داعش" على يد الاستخبارات العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت الاستخبارات العسكرية العراقية، مساء اليوم الخميس، إنه تم قتل مسؤول في تنظيم "داعش" الإرهابي، يقوم بنقل الانتحاريين من سوريا إلى العراق، مع اثنين من معاونيه في الأنبار.
وصرحت الاستخبارات في بيان، بأنه "بعملية نوعية استباقية مشتركة تمكنت مفارز قسم استخبارات عمليات الأنبار، وبالاشتراك مع شعبة استخبارات الفرقة العاشرة والفوج الأول اللواء ٤٠ والفوج الثاني لواء مغاوير عمليات الأنبار من مداهمة مخبأ للدواعش في جزيرة الكرمة بالأنبار"، بحسب موقع "السومرية نيوز".
وأضافت، أن "القوة اشتبكت معهم وقتلت المسؤول عن نقل الانتحاريين من سوريا إلى العراق واثنين من معاونيه".
هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الأحد الماضي، على مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي البغدادي، إثر عملية للقوات الخاصة الأمريكية في ريف إدلب السورية، كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، أن القوة الأمريكية الخاصة طلبت من البغدادي تسليم نفسه لكنه رفض وفجر سترته المفخخة.
كما صرّح وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، بأن مقتل البغدادي ضربة قاضية لتنظيم داعش الإرهابي، وأعلن عن إصابة اثنين من القوات الأمريكية "بجروح طفيفة" خلال العملية، التي استهدفت البغدادي، لكنهما عادا للعمل.
عملية استهدفت البغدادي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاجون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، يوم السبت، في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.
وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.
نتائج العملية
ونقلت المجلة عن المسؤول الأمريكي أنه اطلع على نتائج العملية، مشيرا إلى قتال قصير وقع عندما دخلت القوات الأمريكية للمجمع الذي اختبئ داخله أبو بكر البغدادي.
كما أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مسؤول بالبنتاجون إلى أن زعيم داعش فجر -على ما يبدو- سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتة إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش مرهون بالانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.