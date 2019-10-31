كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل مسؤول نقل الانتحاريين لـ"داعش" على يد الاستخبارات العراقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الاستخبارات العسكرية العراقية، مساء اليوم الخميس، إنه تم قتل مسؤول في تنظيم "داعش" الإرهابي، يقوم بنقل الانتحاريين من سوريا إلى العراق، مع اثنين من معاونيه في الأنبار.

وصرحت الاستخبارات في بيان، بأنه "بعملية نوعية استباقية مشتركة تمكنت مفارز قسم استخبارات عمليات الأنبار، وبالاشتراك مع شعبة استخبارات الفرقة العاشرة والفوج الأول اللواء ٤٠ والفوج الثاني لواء مغاوير عمليات الأنبار من مداهمة مخبأ للدواعش في جزيرة الكرمة بالأنبار"، بحسب موقع "السومرية نيوز".

وأضافت، أن "القوة اشتبكت معهم وقتلت المسؤول عن نقل الانتحاريين من سوريا إلى العراق واثنين من معاونيه".