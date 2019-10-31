كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الكونجرس" يصوت لصالح المضي بالتحقيق في عزل ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ندد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس،بقرار مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، بشأن آلية عزله، ويصف ذلك بأنه "أكبر حملة مطاردة سياسية" في التاريخ الأمريكي، حسبما أعلنت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.
هذا وصوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح المضي بالتحقيق علنا في إجراءات إمكانية عزل ترامب.
وقامت اللجان النيابية الأمريكية، التي تتولى التحقيق الرامي لعزل ترامب، باستدعاء مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، للإدلاء بشهادته حول استغلال محتمل للسلطة من قبل سيّد البيت الأبيض.
ودعي مستشار ترامب السابق للأمن القومي، الذي أقيل في سبتمبر للإدلاء بإفادته في جلسة مغلقة في 7 نوفمبر، بحسب ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وتفيد تقارير بأن بولتون، حذّر سابقا من جهود سرية تبذلها الإدارة الأمريكية، ولا سيما المحامي الشخصي لترامب رودي جولياني، من أجل الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بحق ديمقراطيين بينهم المرشح الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل جو بايدن.
وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن محامي بولتون، لم يشأ وأعضاء ديمقراطيون في لجان التحقيق الإدلاء بأي تعليق على إشعار الإدلاء بالشهادة أو القول، ما إذا وافق بولتون على المثول أمام المحققين.
وأقال الرئيس الأمريكي في بولتون المعروف بمواقفه المتشددة حيال أعداء واشنطن، وفي طليعتها إيران وكوريا الشمالية وفنزويلا.