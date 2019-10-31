كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الكونجرس" يصوت لصالح المضي بالتحقيق في عزل ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ندد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس،بقرار مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، بشأن آلية عزله، ويصف ذلك بأنه "أكبر حملة مطاردة سياسية" في التاريخ الأمريكي، حسبما أعلنت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

هذا وصوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح المضي بالتحقيق علنا في إجراءات إمكانية عزل ترامب.