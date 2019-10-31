كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن زايد ووزير الخزانة الأمريكي يبحثان تجفيف منابع تمويل الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين جهود البلدين المشتركة ودورهما الفاعل في تجفيف منابع تمويل الإرهاب بأشكاله كافة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الخميس، في قصر البحر بأبوظبي لوزير الخزانة الأمريكي، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.

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وقد بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين في الجوانب المالية والاستثمارية والتجارية والفرص المستقبلية لتطويرها.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية وتداعياتها وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.