كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. داعش يعلن أسم خليفة "البغدادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر تنظيم "داعش" الإرهابي، مساء اليوم الخميس، بمقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر، كما أكد على مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي.

وأعلن داعش تعيين بديل للبغدادي، في زعامة التنظيم، ويدعى "أبو إبراهيم الهاشمي القرشي".

وقالت وكالة "أعماق" التابعة للنظيم، إن داعش يؤكد مقتل زعيمه أبي بكر البغدادي، مضيفة "ويعلن تعيين أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خليفة له".

هذا وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الأحد الماضي، على مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو بكر البغدادي، إثر عملية للقوات الخاصة الأمريكية في ريف إدلب السورية، كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، أن القوة الأمريكية الخاصة طلبت من البغدادي تسليم نفسه لكنه رفض وفجر سترته المفخخة. كما صرّح وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، بأن مقتل البغدادي ضربة قاضية لتنظيم داعش الإرهابي، وأعلن عن إصابة اثنين من القوات الأمريكية "بجروح طفيفة" خلال العملية، التي استهدفت البغدادي، لكنهما عادا للعمل. Advertisements