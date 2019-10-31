كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله": تحملنا الكثير في احتجاجات لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هاشم صفي الدين، رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله"، اليوم الخميس، في كلمته أمام مؤتمر الهوية الإسلامية وسبل المحافظة عليها، الذي نظمته الهيئات النسائية في "حزب الله"، إن المطلوب في الاحتجاجات، التي تسود البلاد، "حكومة تلبي صرخات وحاجات ومعيشة وبطالة الناس".

وتابع رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله"، أن "الحكومة اللبنانية الجديدة يجب أن تقنع الناس أنها قادرة على تلبية المطالب المحقة، وأنها نزيهة بعيدة عن إملاءات السفارات"، حسب ما نقل موقع "المنار".

وأضاف هاشم صفي الدين، "إذا استمر الاختباء وراء التجييش الطائفي لا يمكن للحكومة أن تحل مشاكل البلد، وهذه الشروط الأساسية إذا توافرت بإمكان الحكومة، التي ستأتي أن تعالج المشاكل".

وأوضح رئيس المجلس التنفيذي، أن "حزب الله تحمل الكثير على مدى أسبوعين ليحمي لبنان لا ليحمي أفرادا وجهات".

Advertisements

وقدم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، يوم الثلاثاء الماضي، استقالته إلى الرئيس البناني، ميشال عون، مؤكدا على أنه "مقتنع بضرورة إحداث صدمة إيجابية، وتأليف حكومة قادرة على مواجهة التحديات".

ومن المنتظر، أن يبدأ الرئيس اللبناني، مشاورات سياسية، يسمي بعدها رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، واستنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.