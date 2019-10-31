كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس العراقي يتفق مع الكتل النيابية على انتخابات مبكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي عُقد اليومالخميس، بعد لقاء مع رؤساء عدة كتل برلمانية عراقية، على موافقته على إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وقال صالح: "إننا نعمل في الرئاسة على قانون انتخاب جديد أكثر عدالة وشمولية، ومن الأسبوع المقبل سنقدم مسودة مشروع قانون الانتخاب الجديد في العراق".

كما أوضح، أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مستعد للاستقالة شرط عدم حدوث فراغ دستوري.

وقال صالح، حول المظاهرات التي تشهدها العراق منذ فترة: "أقف مع المتظاهرين ومطالبهم الشرعية"، وشدد على ضرورة "أن توقف القوات الأمنية المندسين الذي يخرجون التظاهرات عن سلميتها".

واعتبر أن "القمع مرفوض للتظاهرات، التي تجري في العراق، قمع التظاهرات مرفوض والخيار الأمني لن يكون حلا، والمطلوب هو محاسبة المتورطين في قمع المتظاهرين".

وأكد الرئيس العراقي على أن "ما حدث خلال الاحتجاجات يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة"، مشدداً على أن "دعم القوات الأمنية مسؤوليتنا جميعاً".

وفي سياق آخر، أكد صالح على أنه تم إحالة ملفات فساد للقضاء للبت فيها، مضيفاً: "أنا معكم لمكافحة الفساد وضد أي قمع واعتداء، والوضع القائم غير قابل للاستمرار ونحن بحاجة لإصلاحات عاجلة".

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واجتمع الرئيس العراقي اليوم مع رؤساء الكتل السياسية لمناقشة آخر التطورات على الساحة العراقية، وحضر الاجتماع 10 شخصيات من بينهم، هادي العامري ومحمد الحلبوسي وفالح الفياض ونوري المالكي ورشيد العزاوي.

وخرج المجتمعون بقرارات عدة، أهمها إجراء "التعديلات الدستورية اللازمة" وتعديل قانون الانتخابات، إضافةً إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

كما طالب المجتمعون بتقديم "إصلاحات عاجلة يلمسها المواطن"، إضافةً إلى "حماية المتظاهرين والتعامل السلمي معهم ومحاسبة المخربين".

هذا وأكد حيدر العبادي، رئيس وزراء العراق السابق، في عدة تغريدات له عىل موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن "العراق يمر بأزمة حقيقية"، داعياً إلى إنقاذه بـ"أسرع وقت"، وعلى أهمية متابعة مطالب المتظاهرين والاستجابة لها ومحاسبة القتلة.

وأشار رئيس وزراء العراق السابق، إلى "خطورة بقاء الوضع كما هو عليه"، محذراً في الوقت نفس من "أن بقاء الحكومة الحالية سيفكك الدولة ويسقط المزيد من هيبتها".

وأكد العبادي على أن "هيبة الدولة تكون في احترام مواطنيها وتلبية مطالبهم المحقة"، وشدد على أن كتلته ماضية في طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء وسحب الثقة من الحكومة.

ودعا رئيس الحكومة السابق في تغريداته إلى "نبذ المحاصصة" و"تشكيل حكومات مستقلة وكفؤة" و"حصر السلاح بيد الدولة وتجريم أي كيان مسلح".