كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أكدت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس، أن تركيا لا تلتزم بوقف إطلاق النار في شمال سوريا.

وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، على حسابه على موقع تويتر: "تركيا لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومستمرة في حربها".

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