الولايات المتحدة والصين يستعدان لتوقيع اتفاق تجاري جديد

أفاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة والصين ستعلنان قريبًا عن موقع جديد، حيث سيوقع ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، "المرحلة الأولى" من اتفاقًا تجاريًا بعد أن ألغت تشيلي القمة المزمع عقدها في منتصف نوفمبر.

وقال ترامب عبر حسبه الشخصي على موقع اتدوينات القصيرة "تويتر": "تعمل الصين وأمريكا على اختيار موقع جديد للتوقيع على المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة"، موضحاً "سيتم الإعلان عن الموقع الجديد قريبًا، وسيقوم الرئيس شي والرئيس ترامب بالتوقيع!".

وقد ذكرت وزارة الخارجية الصينية، يوم أمس الأربعاء، أنه سيستأنف كبار المفاوضين التجاريين لدي الصين والولايات المتحدة المحادثات مرة أخرى بعد فترة وجيزة من تصريح مسؤول في الإدارة الأمريكية، بأن اتفاقية التجارة المؤقتة بين الولايات المتحدة والصين، قد لا تكتمل في وقتها للتوقيع في تشيلي الشهر المقبل، كما هو متوقع.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينج شوانغ، في مؤتمر صحفي يومي، إن المحادثات التجارية علي مستوى العمل بين الصين، والولايات المتحدة ستستمر بوتيرة سريعة في غضون ذلك.

وفي وقت سابق، توجه مبعوث صيني إلى واشنطن للتحضير للمفاوضات التجارية.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب إشارات تصالحية من الجانبين قبل محادثات أكتوبر بشأن خلافهما حول التجارة والتكنولوجيا، والذي يهدد بتخفيض النمو الاقتصادي العالمي.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إن "لياو مين" نائب وزير المالية سيرأس وفدا الى واشنطن "لتمهيد الطريق" للجولة الثالثة عشرة من المفاوضات، ولم يذكر تفاصيل عن جدول أعمالهم.

رفعت الحكومتان تعريفة جمركية على مليارات الدولارات لسلع بعضهما البعض، وأدى ذلك إلى ضرب المزارعين والمصنعين على كلا الجانبين وأثار مخاوف من ركود الاقتصاد العالمي.

أعلنت بكين سابقا أنها سترفع التعريفات العقابية عن فول الصويا الأمريكي، وهو أكبر واردات الصين من الولايات المتحدة، وجاء ذلك عقب قرار الرئيس دونالد ترامب بتأجيل رفع التعريفة الجمركية على الواردات الصينية، ولكن لم يكن هناك أي دليل على إحراز تقدم بشأن القضايا الأساسية في نزاعهم المتراكم.

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وذكرت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة الماضي، أن الصين ترحب بقرار الرئيس دونالد ترامب بتأجيل التعريفات لمدة أسبوعين، وقالت إنها ستعفى المنتجات الزراعية الأمريكية مثل فول الصويا ولحم الخنزير من الرسوم الجمركية الإضافية.

تنضم هذه السلع الزراعية إلى 16 نوعًا من المنتجات الأمريكية، التي سيتم إعفائها من التعريفة الجمركية، وسيكون الإعفاء ساري المفعول لمدة عام حتى 16 سبتمبر 2020.

وجاءت هذه الخطوة، بعد أن قال "ترامب"، إنه سيفكر في صفقة تجارية مؤقتة مع الصين، على الرغم من أنه لا يفضلها.

وكان شراء الزراعة في الصين نقطة الخلاف في المعركة التجارية، حيث اتهم "ترامب" الصين مرارًا وتكرارًا بعدم الوفاء بوعودها.