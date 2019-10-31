عمدة البيضاء: حافلات مهترئة تجوب الشوارع وخلال 3 أشهر سنوفر 400 حافلة جديدة

على خلفية أزمة النقل، التي يعاني منها سكان العاصمة الاقتصادية، منذ شهور، بعد فسخ العقد مع شركة “مدينة بيس”؛ اعترف عبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدارالبيضاء، بأن الحافلات التابعة للشركة المذكورة، والتي تجوب شوارع الدارالبيضاء “مهترئة”.
وقال العماري، على هامش حفل توقيع بين شركة “ألزا”، ومؤسسة التعاون بين الجماعات، صباح اليوم الخميس، إن البيضاويون يعانون لسنوات من النقل عبر الحافلات.
وأضاف، بأن العقد المذكور، الذي يمتد إلى 10 سنوات، “يشمل نظام مراقبة دقيقة”، مشددا على “أنه تم تفويض شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للنقل، من أجل نظام المراقبة”.
عبد العزيز العماري أكد، أيضا، أنه خلال 3 أشهر المقبلة، ستعمل “ألزا” على توفير 400 حافلة، سيتم جلبها من دول أوربية لتدبير المرحلة الانتقالية، وفي المقابل سيتم الاحتفاظ بـ250 حافلة قديمة ستكون صالحة الاستعمال بعد صيانتها.
يذكر أنه جرى، صباح اليوم الخميس، توقيع العقد بين مؤسسة التعاون بين الجماعات، المخول لها تدبير قطاع النقل الحضري، بكل من الدارالبيضاء، والمحمدية، وشركة “ألزا”، بحضور والي جهة الدارالبيضاء، وعمدة المدينة، في مقر ولاية الدارالبيضاء، إضافة إلى شخصيات أخرى.
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