هكذا يعاني الوداديون في اقتناء تذاكر الديربي.. الازدحام والسوق السوداء – فيديو

فيديو: حمزة مصباح

ميكرو: يوسف العيرجي

عانت جماهير فريق الوداد البيضاوي الأمرين، منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم الخميس، من أجل اقتناء تذاكر مباراة “الديربي” التي ستجمع الفريق الأحمر بغريمه التقليدي الرجاء، في إطار ربع نهائي كأس محمد السادس لكرة القدم.

وعرفت نقطة البيع المخصصة لجماهير الوداد، تواجد اللاف من الأنصار منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم، غير أن سوء التنظيم و”السوق السوداء” حولا مسعى العشاق للتذاكر إلى حجيم حقيقي.

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في هذا الفيديو، جانب من المعاناة التي تعرض لها الأنصار، بالإضافة إلى شهادة تسلط الضوء على الوضعية الكارثية: