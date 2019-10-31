جميلة البدوي محط هجوم الجمهور من جديد.. السبب زلة لسان تخص المغرب

وجدت الفنانة جميلة البدوي، نفسها، أخيرا، محط هجوم من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصريحها في برنامج تلفزي قالت فيه إن الأكل المغربي غير صحي.
وحلت جميلة البدوي ضيفة على برنامج “مع دودي”، الذي يعرض على فضائية “النهار المصرية”، حيث سألتها المقدمة عن الأكل المغربي، وكيف يحاول المغاربة تناول أكل صحي؟، فردت بعبارة” ليس لدينا أكل صحي”.
واستدركت بدوي، في حديثها عن الأكل المغربي، وقالت إنه لا يسبب السمنة، أو الزيادة في الوزن غير المرغوب فيها، لأنه يكون مطهوا بشكل جيد.
وتعرضت البدوي لهجوم من طرف نشطاء مواقع التواصل، الذين دافعوا عن الأكل المغربي، وقالوا إنه صحي أكثر من الأكل المشرقي.
البدوي كانت، من قبل، تلقت سيلا من الانتقادات، بسبب مستواها في تقديم برنامج “ساعة سعيدة” على قناة ” mbcمغرب”، وتصريحها، ردا على ذلك، بأن ما تقوم به إنجاز.
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